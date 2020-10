Oranje-captain Virgil van Dijk: ’Die kritiek was misschien ook wel logisch’

In tegenstelling tot drie dagen eerder tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) maakte het Nederlands elftal in Bergamo wel een overtuigende indruk. „Dit is een goede prestatie waar we op kunnen bouwen in de volgende interlandperiode”, zei Van Dijk bij de NOS.

Na de 0-0 in Bosnië overheerste het chagrijn, nu was er hooguit enige teleurstelling omdat Oranje verzuimde om zelfs meer dan één punt te pakken tegen het sterker geachte Italië. „Die kritiek was misschien ook wel logisch. We hebben een verwachtingspatroon neergezet, de finale van de Nations League gehaald. Het ging allemaal goed. Maar soms zitten er wel eens mindere wedstrijden tussen”, aldus Van Dijk.

„Dat hoort bij het voetbal. We hebben het vandaag bij vlagen goed gedaan. We hebben heel hard gewerkt met z’n allen en hier een dik verdiend punt aan overgehouden. De trainer heeft het goed aangepakt, alle credits voor hem.”

