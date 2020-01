Luuk de Jong in flopelftal van Marca

Luuk de Jong Ⓒ FOTO EPA

Luuk de Jong beleeft vooralsnog een moeilijk seizoen in Spanje. De Oranje-international wist voor zijn club Sevilla in zestien competitiewedstrijden (waarvan dertien keer in de basis) slechts tweemaal te scoren, wat hem op een niet al te fraaie vermelding komt te staan in de toonaangevende Spaanse krant Marca.