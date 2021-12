IOC-voorzitter Thomas Bach: ’Spelen kunnen land niet veranderen’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Thomas Bach Ⓒ ANP/HH

LAUSANNE - Volgens Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, kan zijn organisatie een politiek systeem in een land niet veranderen. Bach zei dat in aanloop naar een IOC-congres, dat dinsdag is begonnen, en nog voor de Verenigde Staten een diplomatieke boycot uitspraken over de Winterspelen van Peking. Die houdt in dat in februari geen Amerikaanse overheidsfunctionarissen naar China zullen afreizen vanwege mensenrechtenkwesties.