Hooggerechtshof Brazilië buigt zich over Copa

Voetbal: Braziliaans Hooggerechtshof buigt zich over Copa América

23.44 uur: Het Hooggerechtshof van Brazilië gaat zich buigen over een verzoek om de Copa América niet te laten doorgaan in het land. Actiegroepen verzetten zich tegen het evenement, omdat het vanwege de coronapandemie teveel risico’s met zich zou meebrengen. Eerder leverde Argentinië de organisatie in, omdat er ook daar teveel besmettingen zijn.

„Gezien het uitzonderlijke karakter van de zaak willig ik hierbij het verzoek in om de zaak op te nemen in een buitengewone virtuele zitting van de voltallige rechtbank, die op 10 juni (donderdag) zal worden gehouden”, schreef opperrechter Luiz Fux. Zondag staat het openingsduel al op het programma. Ook de Braziliaanse spelers twijfelden lang over deelname, maar hebben inmiddels toegezegd mee te gaan doen.

Wielrennen: Tweeduizend toeschouwers welkom bij NK op VAM-berg

23.27 uur: Tweeduizend toeschouwers zijn er per dag welkom bij de NK op de VAM-berg in Wijster. De organisatie heeft de vergunning binnen om publiek te mogen ontvangen op 19 en 20 juni. Daarmee zijn de NK het eerste wielerevenement in Nederland in ruim een jaar dat voor publiek toegankelijk is.

„Het toe mogen laten van wielerfans is in vergelijking met vorig jaar pure winst”, zegt Thijs Rondhuis van organisator Courage Events. „De renners zullen weer sfeer ervaren bij het nationale kampioenschap en voor de wielerliefhebbers is dit een mooie gelegenheid om in eigen land weer koers van dichtbij te kunnen bekijken.”

De organisatie was in afwachting van goedkeuring al met de kaartverkoop begonnen. De toeschouwers moeten 15 euro betalen om bij de NK aanwezig te kunnen zijn. Via het programma Testen voor Toegang kunnen ze een gratis test ondergaan. Mathieu van der Poel en Anna van der Breggen verdedigen op de VAM-berg hun nationale titel van vorig jaar.

Tennis: Pattinama-Kerkhove verliest in Nottingham van Konta

23.02 uur: Lesley Pattinama-Kerkhove is in de tweede ronde van het grastoernooi van Nottingham uitgeschakeld. De 29-jarige Zuid-Hollandse, de nummer 177 van de wereldranglijst, verloor in twee sets van de Britse Johanna Konta: 6-1 6-3.

Konta is de nummer 1 van de plaatsingslijst in Nottingham. De Britse is goed op gras en bereikte in 2017 en 2018 de finale in Nottingham. Ook haalde ze een keer de halve finale op Wimbledon. Pattinama-Kerkhove had in de eerste ronde de Australische Maddison Inglis verslagen.

Wielrennen: Bennett niet van start in Ronde van België

18.58 uur: Sam Bennett gaat woensdag niet van start in de Ronde van België. De 30-jarige sprinter van Deceuninck - Quick-Step heeft bij een ongeluk op de training afgelopen weekend een blessure aan zijn rechterknie opgelopen. Hij wordt in de Belgische ploeg vervangen door de Brit Mark Cavendish.

Bennett won dit seizoen zeven ritten in de massasprint. De ploegleiding van Deceuninck besloot dat het beter is als de Ierse sprinter niet start in de Ronde van België en rust neemt.

Tennis: Halep binnenkort in Homburg terug op de baan

18.50 uur: Simona Halep keert nog deze maand terug op de baan. De Roemeense nummer 3 van de wereld maakt op 20 juni haar opwachting op het Duitse grastoernooi in Bad Homburg. Ze ontbreekt momenteel op Roland Garros wegens een blessure aan een kuit.

Tijdens een partij in de tweede ronde van het toernooi in Rome op 12 mei was Halep geblesseerd geraakt. „Ik ben heel blij dat ik binnenkort weer kan spelen”, liet ze weten. „Het gaat goed en het mooiste van alles is dat ik straks vermoedelijk weer voor publiek in actie kan komen.”

Wielrennen: López wint op Mont Ventoux

16.04 uur: Miguel Ángel López heeft de derde editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge op zijn naam geschreven. De Colombiaanse klimmer van Movistar kwam na 153 kilometer als eerste boven op de ’kale berg’ in de Provence.

De Fransman Quentin Pacher passeerde uit de groep van vroege vluchters de top van de Mont Ventoux de eerste keer als eerste. Ongeveer halverwege de tweede beklimming van de steile berg werden Pacher en medevluchter Roger Adrià uit Spanje ingehaald

López versnelde daarna en daar had niemand antwoord op. De Spanjaard Óscar Rodriguez werd tweede op ruim 2 minuten, voor zijn landgenoot Enric Mas.

López won vorige maand ook al de Ruta del Sol en eindigde zondag als zesde in het Critérium du Dauphin

Volleybal: Zevende zege volleybalsters in Nations League

14.51 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben zege nummer zeven binnen bij de Nations League in het Italiaanse Rimini. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won vrij overtuigend van Canada met 3-0 (25-19 25-12 25-21).

Het was de derde zege in drie dagen tijd; Oranje versloeg maandag Polen met 3-2 en zondag Japan met 3-0. In de stand staat de ploeg vierde van de zestien deelnemende landen in het toernooi, dat in vijf weken tijd wordt afgewerkt in een ’bubbel’.

Nederland was veel sterker dan de Canadese ploeg en had eigenlijk geen moment iets te duchten van de tegenstander. Bondscoach Selinger greep alleen even in de derde set in, toen de ploeg in zijn ogen te veel bezig was met ’mooie’ punten. De zege binnenhalen was belangrijker, zei hij in de time-out. Nika Daalderop leverde met een lepe boogbal het winnende punt af. De speelster met de meeste punten was Anne Buijs (15). Juliët Lohuis maakte er 12 en Eline Timmerman 10.

Olympische Spelen: Vluchtelingenteam voor Spelen bestaat uit 29 sporters

13.44 uur: Het vluchtelingenteam bij de Olympische Spelen van Tokio bestaat uit 29 sporters uit dertien verschillende landen. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet de uitverkoren sporters tijdens een virtuele ceremonie weten dat ze volgende maand naar Japan mogen komen.

Om in aanmerking te komen voor een plek in het team, moet een sporter een officiële vluchtelingenstatus hebben. Het IOC kijkt ook naar sportieve prestaties, land van afkomst, geslacht en persoonlijke achtergrond. Het vluchtelingenteam bestaat uit negentien mannen en tien vrouwen. „Jullie zijn een belangrijk onderdeel van onze olympische gemeenschap, we zullen jullie in Tokio met open armen ontvangen”, zei Bach. De vluchtelingen kunnen zich met financiële steun van het IOC voorbereiden op de Spelen.

Bij de vorige Spelen, van 2016 in Rio de Janeiro, werd voor het eerst een team van vluchtelingen gevormd. De tien sporters uit Zuid-Soedan, Congo, Syrië en Ethiopië moesten in Brazilië wereldwijde aandacht vragen voor het vluchtelingenprobleem. Zij kregen enkele maanden later een prestigieuze Laureus Award, in de categorie ’inspiratie in de sport’.

In Tokio is het vluchtelingenteam vertegenwoordigd in twaalf sporten. Bij de openingsceremonie op 23 juli in Tokio betreden de sporters uit dit team als tweede het Olympisch Stadion, na de Griekse afvaardiging. Ze komen uit onder de olympische vlag. Tegla Loroupe, de voormalige topatlete uit Kenia, is chef de mission van het vluchtelingenteam. De ploeg vliegt op 14 juli vanuit Doha naar Tokio.

Zwemmen: Kromowidjojo in bestuur nieuwe alliantie van topzwemmers

13.34 uur: In navolging van de atleten hebben ook de zwemmers een eigen, mondiale alliantie opgericht. Ranomi Kromowidjojo neemt plaats in het bestuur van de Swimmers’ Alliance dat uit tien leden bestaat. De Amerikaan Matt Biondi, achtvoudig olympisch kampioen, wordt voorzitter van de groep.

Het gaat volgens de Swimmers’ Alliance niet om een vakbond maar een alliantie met als doel om de „persoonlijke en economische belangen” van alle topzwemmers te verbeteren. De zwemmers willen als serieuze gesprekspartner gaan dienen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de mondiale zwembond FINA. „We willen samenwerken, maar tegelijkertijd de FINA er ook op aanspreken als het niet handelt in het belang van de zwemmers.” Naast meer inspraak willen de zwemmers ook financiële compensatie ontvangen voor deelname aan de Olympische Spelen en WK’s.

De afgelopen maanden hebben 120 zwemmers uit ruim dertig landen zich aangesloten bij de alliantie. Drievoudig olympisch kampioene Kromowidjojo (30) werd door haar collega’s gekozen als bestuurslid, net als onder anderen de Hongaarse Katinka Hosszú en Chad Le Clos uit Zuid-Afrika.

De Amerikaanse atleet Christian Taylor richtte in 2019 al een vakbond voor atleten op, de Athletics Association. Churandy Martina zit daar namens Europa in. De atletenvakbond van Taylor sprak zich fel uit tegen inkrimping van de Diamond League en pleitte begin vorig jaar na een enquête onder alle aangesloten atleten voor uitstel van de Olympische Spelen vanwege de coronapandemie. Niet veel later werden de Spelen met een jaar uitgesteld.

Voor het eerst vrouw als voorzitter Engelse voetbalbond FA

10:10 uur De Engelse voetbalbond FA krijgt voor het eerst een vrouw als voorzitter. Debbie Hewitt, een succesvolle zakenvrouw, kreeg de unanieme voorkeur van een zevenkoppige selectiecommissie. Ze wordt de opvolger van Greg Clarke, die in november vorig jaar aftrad na ongepaste opmerkingen over zwarte voetballers.

Het duurt nog even voordat Hewitt in functie is; ze treedt in dienst op 1 januari 2022. Tot die tijd blijft waarnemend voorzitter Peter McCormick aan.

De in 1863 opgerichte FA lanceerde in 2018 een initiatief om de diversiteit in het Engelse voetbal te vergroten. Niet alleen onder spelers, maar ook bij coaches, officials en bestuurders. De benoeming van Hewitt komt op het moment dat het Engelse voetbal nog altijd worstelt met racisme. Veel zwarte spelers waren de afgelopen maanden doelwit van discriminerende opmerkingen op social media.

De Nederlandse voetbalbond KNVB krijgt met Marianne van Leeuwen voor het eerst een vrouw als directeur betaald voetbal. Van Leeuwen volgt Eric Gudde op.

’FIFA opent vestiging in Parijs’

09:25 uur Wereldvoetbalbond FIFA opent een groot bijkantoor in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron zal de vestiging donderdag openen, melden de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en de Franse krant Le Monde. In het kantoor in Hôtel de la Marine komen honderd mensen te werken.

De FIFA is in 1904 opgericht in Parijs, maar in 1932 verhuisde de mondiale bond naar Zürich in Zwitserland. Daar is nog steeds het hoofdkantoor gevestigd. Het kantoor in Parijs is bedoeld om de banden met Franssprekende landen te versterken, maar ook om de relaties met instellingen als Unesco te verbeteren.

Miljoenenschikking voor seksueel misbruikte waterpolosters in VS

07:52 uur Twaalf Amerikaanse waterpolosters hebben een schikking van bijna 14 miljoen dollar (ruim 11 miljoen euro) ontvangen als schadevergoeding voor seksueel misbruik door hun coach Bahram Hojreh. De advocaat van de sportvrouwen wil een onderzoek door het Amerikaanse congres naar waterpolobond USA Water Polo, die in zijn ogen nalatig is geweest in het voorkomen van de misstanden.

„Kinderen zijn onder auspiciën van USA Water Polo niet veilig voor de dreiging van seksueel misbruik en zij zullen dat niet zijn voordat de raad van bestuur en de leiding van de bond ter verantwoording worden geroepen”, aldus advocaat Morgan Stewart.

Tegen Hojreh lopen in totaal 34 aanklachten van seksueel misbruik. Hem wacht een proces voor de rechtbank. Hij beweert onschuldig te zijn. Het misbruik vond plaats tussen 2012 en 2018, maar de waterpolobond zegt dat het pas in 2018 op de hoogte werd gebracht. „We hebben de getuigenissen gehoord en die zijn hartverscheurend”, zei directeur Christopher Ramsey van USA Water Polo.