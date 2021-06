Sport Kort: Voor het eerst vrouw voorzitter FA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voor het eerst vrouw als voorzitter Engelse voetbalbond FA

10:10 uur De Engelse voetbalbond FA krijgt voor het eerst een vrouw als voorzitter. Debbie Hewitt, een succesvolle zakenvrouw, kreeg de unanieme voorkeur van een zevenkoppige selectiecommissie. Ze wordt de opvolger van Greg Clarke, die in november vorig jaar aftrad na ongepaste opmerkingen over zwarte voetballers.

Het duurt nog even voordat Hewitt in functie is; ze treedt in dienst op 1 januari 2022. Tot die tijd blijft waarnemend voorzitter Peter McCormick aan.

De in 1863 opgerichte FA lanceerde in 2018 een initiatief om de diversiteit in het Engelse voetbal te vergroten. Niet alleen onder spelers, maar ook bij coaches, officials en bestuurders. De benoeming van Hewitt komt op het moment dat het Engelse voetbal nog altijd worstelt met racisme. Veel zwarte spelers waren de afgelopen maanden doelwit van discriminerende opmerkingen op social media.

De Nederlandse voetbalbond KNVB krijgt met Marianne van Leeuwen voor het eerst een vrouw als directeur betaald voetbal. Van Leeuwen volgt Eric Gudde op.

’FIFA opent vestiging in Parijs’

09:25 uur Wereldvoetbalbond FIFA opent een groot bijkantoor in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron zal de vestiging donderdag openen, melden de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en de Franse krant Le Monde. In het kantoor in Hôtel de la Marine komen honderd mensen te werken.

De FIFA is in 1904 opgericht in Parijs, maar in 1932 verhuisde de mondiale bond naar Zürich in Zwitserland. Daar is nog steeds het hoofdkantoor gevestigd. Het kantoor in Parijs is bedoeld om de banden met Franssprekende landen te versterken, maar ook om de relaties met instellingen als Unesco te verbeteren.

Miljoenenschikking voor seksueel misbruikte waterpolosters in VS

07:52 uur Twaalf Amerikaanse waterpolosters hebben een schikking van bijna 14 miljoen dollar (ruim 11 miljoen euro) ontvangen als schadevergoeding voor seksueel misbruik door hun coach Bahram Hojreh. De advocaat van de sportvrouwen wil een onderzoek door het Amerikaanse congres naar waterpolobond USA Water Polo, die in zijn ogen nalatig is geweest in het voorkomen van de misstanden.

„Kinderen zijn onder auspiciën van USA Water Polo niet veilig voor de dreiging van seksueel misbruik en zij zullen dat niet zijn voordat de raad van bestuur en de leiding van de bond ter verantwoording worden geroepen”, aldus advocaat Morgan Stewart.

Tegen Hojreh lopen in totaal 34 aanklachten van seksueel misbruik. Hem wacht een proces voor de rechtbank. Hij beweert onschuldig te zijn. Het misbruik vond plaats tussen 2012 en 2018, maar de waterpolobond zegt dat het pas in 2018 op de hoogte werd gebracht. „We hebben de getuigenissen gehoord en die zijn hartverscheurend”, zei directeur Christopher Ramsey van USA Water Polo.