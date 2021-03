Flinke nederlaag Peter Bosz na heerlijke goal Deyovaisio Zeefuik

De wedstrijd was nog geen vier minuten oud toen Zeefuik de bal voor zijn voeten kreeg. De rechtsback plaatste de bal perfect in de verre kruising. Het betekende zijn eerste goal in Duitse dienst. Het werd snel nog pijnlijker voor Bosz, want al na ruim een halfuur was de eindstand bereikt via goals van Matheus Cunha en Jhon Cordoba.

Leverkusen, waar van de Nederlanders alleen Jeremie Frimpong minuten (73) maakte, staat zesde in de Bundesliga. Hertha BSC is door de zege opgeklommen naar plek nummer veertien.

Belangrijke Boëtius

FSV Mainz staat voorlopig weer boven de degradatiestreep in de Bundesliga. De voor zondag nummer zeventien van de Duitse competitie won met 1-2 bij TSG Hoffenheim.

Lachende gezichten bij FSV Mainz Ⓒ ANP/HH

Daar mag het onder andere Jean-Paul Boëtius voor bedanken. De oud-Feyenoorder gaf vlak voor rust de assist op de winnende treffer van Dominik Kohr. Eerder had Robert Glatzel de bezoekers al na 27 seconden op voorsprong gezet, waarna Hoffenheim via Ihlas Bebou weer langszij was gekomen.

Na rust werd er niet meer gescoord, waardoor de drie punten voor Mainz en Boëtius, die vlak voor tijd nog gewisseld werd, zijn.

