Clubarts Feyenoord ziet geen bewijs dat sluiten stadion helpt

Van Eijck was juist begonnen aan een onderzoek waarmee hij wil aantonen dat de kans op coronabesmettingen in een voetbalstadion heel klein is. „We hebben nu al informatie binnen die daarop wijst”, zegt de gerenommeerde clubarts, die ook als chirurg werkt in het Erasmus MC.

Feyenoord speelde afgelopen zondag tegen ADO Den Haag en de week ervoor tegen FC Twente in De Kuip met steeds 13.000 mensen op de tribunes. „Van alle mensen in de regio die recent besmet blijken te zijn, hebben er slechts vijf bij de GGD aangegeven dat ze tegen Twente in het stadion zaten. Dat is geen noemenswaardig aantal”, zegt Van Eijck. „We onderzoeken nu of ze allemaal hetzelfde type virus hebben, want dat zou erop wijzen dat ze in De Kuip besmet zijn geraakt. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk.”

Toch besloot het kabinet maandag om in ieder geval voor drie weken geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. „Sporten zonder publiek is een relatief makkelijke maatregel, maar de consequenties zijn vergaand”, aldus Van Eijck. „Of het een juist besluit is? Ik ben daarin geen expert, ik kan dat niet goed overzien. En de volksgezondheid staat altijd voorop, laat dat duidelijk zijn. Maar ik weet wel dat het zeer de vraag is of het tot meer besmettingen leidt als je zonder klachten een voetbalwedstrijd bezoekt.”

Omdat wetenschappelijk bewijs ontbreekt, is Van Eijck in samenwerking met een virologe, de GGD, de gemeente Rotterdam, de TU Delft en de universiteit in Wageningen het onderzoek ’Krijg De Kuip weer vol!’ gestart. „Als de KNVB het niet doet, dan doen wij het wel. Het is jammer dat dit initiatief niet eerder is genomen. Zeker in een bedrijfstak als de voetballerij hadden mensen hier misschien eerder over moeten nadenken. We hadden dit onderzoek al direct bij het begin van de competitie moeten starten. Niet alleen bij Feyenoord, maar waarom ook niet bij pakweg FC Emmen en Fortuna Sittard? Dan hadden we al meer data kunnen aanleveren.”

Het onderzoek gaat door, ook nu Feyenoord op 18 oktober in een leeg stadion de stadsderby tegen Sparta speelt. „We kunnen nu al een mooie conclusie trekken”, zegt Van Eijck, die over een week ook een beeld denkt te hebben van het aantal mogelijke besmettingen bij het duel met ADO. „Als het zo doorgaat, denken we te kunnen aantonen dat niemand besmet raakt in een stadion.”