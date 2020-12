PSV dankzij historische zege naar volgende ronde Europa League

In Spanje won het elftal van trainer Roger Schmidt met 0-1 van Granada. En dat betekende een primeur voor de club uit Brabant: voor het eerst in de geschiedenis werd in Spanje een Spaanse tegenstander bedwongen in een Europa Cup-duel. Maar belangrijker nog: Europese overwintering werd veiliggesteld, omdat PAOK verloor van Omonia Nicosia: 2-1.

Na de winterstop nog in actie komen in Europa lukte PSV maar zelden de afgelopen jaren. Van de laatste vijf Europese deelnames strandden er vier nog voor de winterstop. Door nederlagen tegen Granada (openingsduel) en PAOK (derde duel) leek het deze keer ook lastig te worden, maar PSV richtte zich bewonderenswaardig op. Vorige week werd thuis tegen PAOK een 0-2 achterstand weggepoetst: 3-2 zege.

Zahavi gepasseerd

De Israëlische spits Eran Zahavi ontbrak in de opstelling van PSV. Donyell Malen kreeg in de voorhoede ondersteuning van Noni Madueke, maar binnen veertig minuten moest de balende Engelsman geblesseerd het veld verlaten en kreeg Zahavi toch veel speeltijd. Al viel hij na de rust zelf ook uit.

Het is feest bij de formatie uit Eindhoven. Ⓒ Reuters

PSV begon uitstekend aan het duel in Granada. Na krap twintig minuten was de eerste echt goede kans dan ook voor PSV. Mario Götze vond Cody Gakpo, die Malen bediende. Zijn inzet verdween een metertje naast het vijandelijke doel.

De volgende kans voor PSV bleek in de 29e minuut wel aan de Eindhovenaren besteed. Een messcherpe voorzet van Philipp Max werd door Malen op de juiste waarde geschat. Het was al de tiende Europese uitgoal voor Malen in dienst van PSV. In totaal staat de 21-jarige aanvaller op dertien Europese treffers.

Denzel Dumfries ligt geblesseerd op het veld. Ⓒ Reuters

Zijn elftal leidde dus bij de rust met 1-0, maar deed dat wel in de wetenschap dat in Eindhoven een 1-0 ruststand uiteindelijk leidde tot een 1-2 nederlaag.

Dumfries haakt af

In de tweede helft drong de nummer acht van Spanje aan, maar hield PSV goed stand. Toch kreeg het wel een flinke opdoffer te verwerken. Twintig minuten voor tijd moest aanvoerder Denzel Dumfries per brancard het veld verlaten. Timo Baumgartl kwam de verdediger vervangen.

Ondanks die tegenvaller bleef PSV overeind en boekte het elftal van Schmidt een geweldige zege. Het is alleen nog de vraag of PSV de groep wint. Dat wordt volgende week bekend als PSV thuis aantreedt tegen Omonia Nicosia. Granada, dat een punt meer heeft, gaat op bezoek bij PAOK.