Interview met Nederlands schaatskanon Het enerverende leven van Kjeld Nuis: ‘We hebben goed gestapt op Mallorca’

Door Nick Tol

In het leven van Kjeld Nuis is het zelden saai. Dat bleek maar weer in de periode nadat hij vorige winter in Peking zijn derde olympische gouden medaille veroverde. Twee weken voor de start van het nieuwe seizoen blikt de 32-jarige topschaatser in een espressobar in het Duitse Inzell terug op zijn meest opzienbarende momenten in de afgelopen acht maanden. Van emotionele familieomstandigheden tot een privévlucht naar Monaco en van losgaan op Mallorca tot motorrijden met kickboksfenomeen Rico Verhoeven.