Gefrustreerde Cristiano Ronaldo ziet Manchester United niet winnen van Newcastle United

United heeft voor het eerst onder leiding van interim-trainer Ralf Rangnick punten verspeeld in de Premier League.

Voor Manchester betekende het de eerste wedstrijd sinds 11 december, toen Norwich City FC werd verslagen (0-1). De navolgende ontmoetingen met Brentford en Brighton & Hove Albion gingen vanwege uitbraken van het coronavirus niet door.

Allan Saint-Maximin opende namens de thuisclub al na 7 minuten de score met een fraai schot.

Vervolgens had het zwak spelende United wel enkele kansen, vooral via Edinson Cavani, maar de goal leek maar niet te vallen. Toch wist de Uruguayaanse spits in de 71e minuut alsnog de gelijkmaker te noteren. De wedstrijd kon vervolgens beide kanten opvallen.

Invaller Jacob Murphy knalde in de 88e minuut nog op de paal. In de rebound schoot Miguel Almiron de bal richting de kruising, maar David De Gea redde op waanzinnige wijze en voorkwam daarmee erger. Cristiano Ronaldo liep 90 minuten lang gefrustreerd rond en kreeg nog geel bij een merkwaardige actie. De Portugees trapte doldwaas door in een duel, maar raakte niemand. Wel kreeg hij dus een gele kaart.

Donny van de Beek zat weer 90 minuten op de bank. United blijft zevende in de Premier League door het gelijkspel.