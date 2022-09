Max Verstappen valt al snel stil tijdens eerste training in Zandvoort

De WK-leider viel na tien minuten stil en rapporteerde een probleem met de versnellingsbak. Het zorgde voor een rode vlag. Voor aanvang van de sessie werd al bekend dat Red Bull, volgens de regels, de versnellingsbak in de auto van Verstappen had gerepareerd vanwege een probleem.

De uitgestapte Max Verstappen zwaait naar de Nederlandse fans op de tribunes. Ⓒ ANP/HH

In Zandvoort worden dit raceweekeinde per dag 105.000 fans verwacht. Wereldkampioen Verstappen, die momenteel florissant aan de leiding gaat in de WK-stand, won de race in eigen land vorig jaar vanaf pole position.

Mercedes, dat vorige week op Spa-Francorchamps nog flink tekortkwam, begon het weekeinde goed. George Russell noteerde de snelste tijd: 1.12,455. Teamgenoot Lewis Hamilton volgde op ruim twee tienden van een seconde. Daarachter kwamen pas Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris, Daniel Ricciardo (beiden McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.