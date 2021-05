Wie wordt Speler van het Jaar in de Eredivisie?

Wordt het Dusan Tadic, de man van vele goals en assists, Owen Wijndal, de meest aanvallende vleugelverdediger van de Eredivisie, PSV-aanvaller Donyell Malen, Feyenoords sterspeler Steven Berghuis, AZ’s geweldige aanvoerder Teun Koopmeiners, ’Mister 1-0’ bij Ajax Davy Klaassen, die ongelooflijke topscorer van VVV Georgios Giakoumakis of de eerdere winnaar Daley Blind?

Het is zomaar een greep aan kanshebbers uit het bonte gezelschap Eredivisie-spelers, dat op verschillende manieren tot de verbeelding heeft gesproken dit seizoen.

Het Voetballer van het Jaar-klassement kent een geweldige traditie. Martin Haar was in het seizoen 1981-1982 de eerste winnaar van de officiële ranking in de Eredivisie. Nadien zijn er vele grote namen bijgekomen, van Johan Cruijff (1984) tot Frank Rijkaard, Marc Overmars, Danny Blind, Jaap Stam, Dirk Kuyt en Luis Suarez tot Hakim Ziyech.

Teun Koopmeiners en Owen Wijndal

De laatste winnaar was Matthijs de Ligt, die in 2019 de prijs ontving uit handen van Rafael van der Vaart. Het was net als bij vele winnaars in al die jaren het moment waarop De Ligt zijn stap naar een grote, buitenlandse topclub maakte.

In het seizoen 2019-2020 werd de wereld en ook de Eredivisie getroffen door de corona-pandemie. De competitie werd voortijdig stilgelegd en zodoende konden de officiële rapporteurs – de oud-internationals van het Nederlands elftal – geen cijfers meer geven. Ook het bijbehorende Gala kon niet meer worden gehouden.

Bij het volledig uitgespeelde seizoen 2020-2021 hoort vanzelfsprekend wél weer een winnaar van de Gouden Schoen, net zoals de Zilveren en Bronzen Schoen weer gaan worden uitgereikt.

Georgios Giakoumakis Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De Telegraaf organiseert al die jaren het klassement voor de Voetballer van het Jaar en steunt daarbij op een prachtig korps aan oud-internationals. Die groep van voormalig topvoetballers is dit seizoen nog versterkt door grote namen als Robin van Persie, Ruud Gullit, Wim Kieft, Arnold Mühren, Erwin Koeman en Bert van Marwijk.

Die laatste is niet alleen ex-international van het Nederlands elftal, maar tevens de enige Nederlandse coach die Oranje naar een WK-finale leidde. Dat gebeurde tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Beste scheidsrechter

De beste scheidsrechter ontvangt elk seizoen de Gouden Kaart. Ook de arbiters worden beoordeeld door de 34 oud-internationals. Bij de laatste editie voltooide onze topscheidsrechter Björn Kuipers zijn hattrick door voor de derde keer de Gouden Kaart te winnen.

Inmiddels is er stevige concurrentie van Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Bas Nijhuis. Makkelie timmert internationaal aan de weg en dat telt mee voor het totale beeld, maar de prestaties in de Eredivisie blijven bepalend.

Talent van het Jaar

Zoals elk jaar krijgt het Talent van het Jaar de Johan Cruijff Prijs, waarbij de winnaar ook door een jury van coaches en oud-topvoetballers wordt bepaald. De Johan Cruyff Foundation zorgt ervoor dat de winnaar een Cruyff Court mag aanleggen op een plek naar keuze.

Voor deze prijs zijn veertien spelers genomineerd: Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Brian Brobbey (allen Ajax), Owen Wijndal, Myron Boadu, Calvin Stengs (allen AZ), Cody Gakpo, Jordan Teze, Donyell Malen (allen PSV), Joey Veerman (SC Heerenveen), Abdou Harroui (Sparta), Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia (beiden Feyenoord).

Donyell Malen Ⓒ ANP OLAF KRAAK