Wie is die Jos Luhukay die na 32 jaar eindelijk ’thoes komt’ bij VVV?

Een hartelijk welkom voor Jos Luhukay van directeur Marco Bogers. Ⓒ BSR Agency

De naam van Jos Luhukay zong al jarenlang rond bij VVV-Venlo. De Venlonaar van deels Molukse komaf, die in de jaren tachtig actief was als speler in De Koel, maakte de afgelopen decennia naam als trainer in Duitsland. Luhukay werd met Borussia Mönchengladbach en Hertha BSC kampioen van de 2. Bundesliga en promoveerde ook met FC Augsburg naar het hoogste niveau in Duitsland. Na vele jaren wachten is het VVV eindelijk gelukt om de verloren zoon over de streep te trekken. Nu de situatie penibel is, wordt de ervaren trainer, die thuiszat sinds zijn ontslag bij FC St. Pauli, gezien als de grote redder in nood. Luhukay leidde woensdagochtend al zijn eerste training en debuteert zondag tegen PEC Zwolle.