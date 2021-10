Premium Het beste van De Telegraaf

Vragenvuur voor minister Hugo de Jonge Harde woorden van Jac Orie zetten Tweede Kamer in beweging

Door Nick Tol

Coach Jac Orie luidde eerder deze week de noodklok over de nieuwe generatie sporters. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De harde woorden van Jac Orie hebben flink wat teweeggebracht. Tweede Kamer-leden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) zijn direct in actie gekomen na de noodoproep van de gerenommeerde schaatscoach, die dinsdag in een interview met deze krant zijn grote zorgen uitte over de fysieke achteruitgang van de nieuwe generatie sporters. Beide politici hebben zeven Kamervragen ingediend, gericht aan onder anderen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.