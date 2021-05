Roeiers dubbelvier geven brutale Italianen draai om de oren in Luzern

De Mannen dubbelvier: Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma en Koen Metsemakers. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De mannen van de dubbelvier, het paradepaardje van de Nederlandse roeivloot, hebben er in Zwitserland tijdens de tweede wereldbeker van het jaar geen misverstand over laten bestaan wie in Tokio de grote favoriet is voor de olympische titel. De getergde Oranje-scullers namen op de Rotsee ondubbelzinnig wraak voor de zeldzame nederlaag tijdens het EK in Varese, toegediend door Italië.