Geëmotioneerde Sergio Agüero stopt vanwege hartproblemen

„Het is heel moeilijk voor mij, maar ik heb er vrede mee”, aldus de geëmotioneerde Argentijn op een speciaal belegde bijeenkomst bij Barcelona. „Het is mooi geweest, ik wil wat mijn gezondheid betreft geen onnodige risico’s nemen.”

Agüero kreeg eind oktober in de thuiswedstrijd tegen Alavés te maken met hartproblemen. De spits, topscorer aller tijden van Manchester City met 260 doelpunten, onderging in de dagen daarna diverse onderzoeken in het ziekenhuis. Barcelona verklaarde toen dat Agüero in ieder geval drie maanden niet zou voetballen.