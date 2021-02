Leeuwin Daniëlle van de Donk na Bergkamp-goal: ’Zó heb ik hem nog nooit gemaakt’

Daniëlle van de Donk boekt een eenvoudig zege met Oranje. Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - De Oranje Leeuwinnen kenden donerdagavond in Brussel een kickstart van hun olympische voorbereiding. België kreeg in het Koning Boudewijnstadion voetballes (1-6) en Daniëlle van de Donk was met een Bergkamp-treffer de meest opvallende docente.