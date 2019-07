Haase: ’Zoals hij speelt, speelt niemand’

„Tegen spelers als Milos Raonic, Ivo Karlovic en John Isner weet je dat je misschien maar één of twee kansen krijgt in de hele wedstrijd. En misschien is dat niet eens een breakkans maar alleen 0-30”, zei Haase.

„Je krijgt gewoon heel weinig kansen en dat is wat ik heb geleerd in al die wedstrijden tegen hen: je moet je focussen op je eigen servicegames. Daarin moet je optimaal geconcentreerd zijn, want je weet dat je binnen een minuut weer aan het serveren kan zijn. Je hoopt een soort van spanning te krijgen, dat hij een keer een dubbele fout slaat bijvoorbeeld.”

De 32-jarige Haase trof de vier jaar jongere Raonic één keer eerder, zes jaar geleden op het indoortoernooi van Parijs-Bercy. Raonic won dat duel met 6-3 6-4. „Ik zal heel goed spelen en uiteindelijk een ’performance’ laten zien als maandag, toen het op alle gebieden heel erg goed was”, aldus Haase. „En misschien nog wel beter, om een kans te maken.”

Haase gaf aan op zijn vrije dinsdag niet anders te gaan trainen om een antwoord te vinden op het servicegeweld van Raonic. Haase: „Want zoals hij speelt, speelt toch niemand.”

Alweer acht jaar geleden won Haase voor het laatst twee wedstrijden op een grandslamtoernooi. Hij was in 2011 op Wimbledon de meerdere van de Spanjaarden Pere Riba en Fernando Verdasco en gaf uiteindelijk op tegen Mardy Fish.