Jamie Vardy verpest Boxing Day-feestje Manchester United

Na iets meer dan een minuut spelen had Marcus Rashford de Red Devils al op voorsprong moeten koppen. Bruno Fernandes gaf met een lepe voorzet de bal panklaar, maar de United-aanvaller kopte over in vrije positie.

Halverwege de eerste helft was daar toch de voorsprong voor de ploeg van trainer Solskjaer. Fernandes wist weer Rashford te bereiken, die nu wel raakschoot: 0-1. In de tussenliggende periode had Leicester ook wel wat kansjes gehad, maar de voorsprong was verdiend.

Na ruim een half uur werd het wel gelijk. Harry Maguire liep te stuntelen, Fernandes deed vervolgens te nonchalant, waardoor Barnes vrij kon uithalen: 1-1.

Donny van de Beek mocht 90 minuten toekijken. Ⓒ ANP/HH

Na rust ging het duel richting allebei de goals, al was de derde grote kans van Rashford van de wedstrijd er een die hij had moeten maken. Hij stuitte op sluitpost Kasper Schmeichel. Toch viel de 1-2 alsnog in de 79e minuut. Invaller Edinson Cavani mocht geheel vrijstaand de slim weggelopen Fernandes wegsteken. De Portugese spelverdeler verschalkte vervolgens Schmeichel: 1-2.

Het was niet voldoende voor de zege. Ayoze Perez mocht vanaf rechts voorzetten, en natuurlijk was het Leicester-goalgetter Jamie Vardy die zijn voet ertegen zette: 2-2 in de 85e minuut. In blessuretijd rolde een uithaal van Tielemans nog via Perez rakelings naast het doel van David De Gea, maar het bleef 2-2. Door dit resultaat blijft Leicester tweede staan in de Premier League en Manchester United derde.