Oranje-cricketers boeken in Adelaide historische WK-zege op Zimbabwe

Oranje was tijdens het openingsduel van de tweede ronde al dicht bij een overwinning geweest. Maar wat op Tasmanië tegen Bangladesh nét niet lukte, lukte nu wel in het zuiden van Australië tegen Zimbabwe, het land waarvan Nederland in de finale van het kwalificatietoernooi nog had verloren.

Accuraat bowlen en bijna foutloos veldwerk waren het recept voor een goede fieldingsessie van het Nederlands team, dat Zimbabwe in de twintigste over voor 117 all out gooide. Alleen Sikander Butt (40 runs in 24 ballen) liet met onder andere drie harde zessen zijn bat spreken.

Van Meekeren

De Nederlandse aanval bowlde echter zeer geconcentreerd en hield de score van de Afrikanen binnen de perken. Fastbowler Paul van Meekeren richtte met drie wickets de grootste schade aan bij de tegenstander, terwijl Bas de Leede met 2v14 in vier overs nagenoeg onbespeelbaar bleek. Ook Logan van Beek en Brendan Glover pakten twee wickets.

Max O'Dowd Ⓒ ANP/HH

Aan bat bleek geduld voor Oranje een schone zaak. Waar de Nederlandse batsmen tegen Bangladesh, India en Pakistan zich nog wel eens lieten verleiden tot wilde slagen en zwak runnen, daar haalden vooral Max O’Dowd (52 runs) en Tom Cooper (32) ditmaal geen rare fratsen uit.

Geduldig batten

Omdat het tweetal rustig bleef scoren op de slechte ballen, bleef de run rate oplopen. Zelfs toen achtereenvolgens Cooper, Colin Ackerman en O’Dowd uit gingen, kwam de overwinning, gezien het aantal wickets dat Oranje nog achter de hand had, niet meer in gevaar. Uiteindelijk trok De Leede op de laatste bal van de zeventiende over de overwinning met een ‘viertje’ over de streep.

Voor het Nederlands cricketteam, dat zondag tegen Zuid-Afrika zijn laatste wedstrijd speelt maar de halve finale niet meer kan halen, is het WK desalniettemin geslaagd. Het bereiken van de Super 12 was het hoofddoel en daarin op zijn minst één wedstrijd winnen prettige bijvangst. Dat is nu gelukt.