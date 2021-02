Honkbalpionier Han Urbanus op 93-jarige leeftijd overleden

Urbanus debuteerde al op jonge leeftijd in de hoofdklasse. Hij bleek een talentvolle pitcher te zijn en leidde OVVO uit Amsterdam naar vijf landstitels op rij. Begin jaren 50 kreeg Urbanus als eerste Europeaan de kans om op trainingsstage te gaan in de Verenigde Staten. Na een stage bij New York Giants kwam hij tot de conclusie dat er heel wat schortte aan de techniek van de Nederlandse werpers. Met een instructiefilm en een boek vol aantekeningen keerde hij terug om in eigen land zijn opgedane kennis te delen.

Urbanus won met Oranje zeven keer op rij het EK. Hij gooide elf 'no-hitters' in de hoofdklasse en werd in de jaren 80 opgenomen in de Hall of Fame van de KNBSB.