Engelse oud-international Colin Bell (74) overleden

Met zijn club won hij onder meer de landstitel, de FA Cup, de League Cup en de Europa Cup voor bekerwinnaars.

In 48 interlands kwam Bell negen keer tot scoren. Met Engeland nam hij in 1970 deel aan het WK.

In 2004 werd een tribune in het stadion van City vernoemd naar de populaire speler wiens naam tijdens wedstrijden in Manchester met publiek nog regelmatig in liederen voorbijkomt.