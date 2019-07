Ludieke welkomstvideo voor Alvarez bij Ajax: ’Robben speelde niet voor ons’

In een prachtig gemonteerd item worden in sneltreinvaart verschillende hoogtepunten uit Amsterdam gespresenteerd en krijgen de Mexicanen zo te zien wat er allemaal in de hoofdstad te doen is. Om tot slot even te melden dat „Robben niet voor ons speelde”. Daarmee refereert Ajax aan de versierde strafschop van Arjen Robben tegen Mexico in de achtste finales van het WK in 2014.

Ajax legde vijftien miljoen euro neer voor Alvarez, die maandag in Amsterdam zijn handtekening onder een verbintenis voor vijf jaar zette. De 21-jarige Mexicaan gaf zondag op Schiphol al een interview aan Telesport. Bekijk hieronder de video.