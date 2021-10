Arne Slot: ’Bij Vitesse voelen ze ongetwijfeld ook wat’

„Vitesse-uit is altijd lastig, maar voor ons een heel mooie uitdaging om dit blok goed af te sluiten. We zullen weer goed moeten zijn”, zegt Slot. Feyenoord behaalde in april 2017 de laatste zege in de Eredivisie (0-2) tegen Vitesse in Arnhem. Daarna won Vitesse twee keer en werd het twee keer gelijk.

Karakter

Slot vond dat Feyenoord tegen Slavia Praag voor de rust (2-0) de beste helft van het seizoen tot dusver speelde. Na de pauze kwamen de Rotterdammers in de verdrukking. Op karakter stelde de huidige nummer 3 van de Eredivisie de winst veilig.

„Zondag spelen we hopelijk weer op dezelfde manier als in de eerst helft tegen Slavia”, blikt Slot vooruit. „We treffen een tegenstander die ook op donderdagavond gespeeld heeft”, doelt hij op de Europese thuisnederlaag van Vitesse (1-2) tegen Stade Rennes. „Zij zullen dus ongetwijfeld ook wat voelen. Maar ik heb al vaker gezegd: wedstrijden worden niet alleen beslist op basis van hoe fit je bent.”

Vitesse-coach Thomas Letsch was van oordeel dat Vitesse uitstekend had gespeeld tegen Stade Rennes. Mede daarom vond hij de nederlaag onverdiend. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord hoopt hij dat zijn ploeg dezelfde strijdlust als tegen de Franse club kan opbrengen.

Ritme

„Feyenoord is goed aan het seizoen begonnen”, weet Letsch. „Ze laten zien dat ze één van de beste teams van Nederland zijn. Hun goede spirit is ook duidelijk zichtbaar. Voor ons is het zaak om dus dezelfde energie en passie te brengen als tegen Stade Rennes. Ik heb ook het gevoel dat we steeds meer wennen aan het ’Europese’ ritme. Het kan een mooie wedstrijd worden tegen Feyenoord.”

