Wimbledon: Robin Haase kansloos in dubbelspel

Samen met de Kazach Andrej Goloebev was hij kansloos tegen de Italiaan Simone Bolelli en Maximo Gonzalez uit Argentinië. In een uur en 41 minuten werd het 6-3 6-3 6-2.

In 2018 slaagde Haase, die in het enkelspel in de tweede ronde van de kwalificaties werd uitgeschakeld, er wel in de laatste acht te halen van het dubbelspeltoernooi op Wimbledon.

Haase (34) staat op de deelnemerslijst van het Dutch Open, dat volgende week in Amersfoort wordt gespeeld. Hij hoopt eind juli ook deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen, maar hij werd met Matwé Middelkoop niet rechtstreeks toegelaten tot het dubbelspel. Het duo is nu afhankelijk van vier afmeldingen.