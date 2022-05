Dumoulin stapt af in veertiende etappe Giro

Zijn ploeg meldt dat de Limburger „fysieke problemen” heeft. Het zou gaan om rugklachten.

Dumoulin was voor een goed klassement al buiten beeld. Hij verloor in eerdere bergetappes al veel tijd en stond op de 31e plaats in het algemeen klassement op bijna twintig minuten van leider Juan Pedro Lopez. Voorafgaand aan de Giro waren er al twijfels over zijn fysieke gesteldheid.

Voor Dumoulin, winnaar van de Giro in 2017, was het zijn eerste grote wielerronde sinds het najaar van 2020.