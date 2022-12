Van der Poel troeft Van Aert en Pidcock af bij veldrit in Gavere

MvdP verloor vrijdag nog van Van Aert in de Zilvermeercross, waar hij tweede werd voor Pidcock. De Nederlander won de eerste ontmoeting met Van Aert wel, begin deze maand in de Scheldecross in de wereldbeker.

Op het modderige parcours in Gavere nam Van der Poel direct na de start de leiding, maar door een lekke band viel de Nederlander in de tweede ronde terug. Pidcock nam over en bouwde zijn voorsprong uit. Door een sterke derde ronde kwam Van der Poel terug aan kop. Pidcock bleef in de buurt en ook Van Aert bleef vanaf de derde positie zicht houden op de overwinning.

Van der Poel reed een snelle vijfde en voorlaatste ronde, maar datzelfde deed Van Aert. De Belg lag zo’n 5 seconden achter op zijn Nederlandse rivaal, terwijl Pidcock was afgehaakt. Van der Poel hield zijn goede niveau ook in de slotfase vast en reed zijn concurrenten op een ruimere achterstand. Van Aert kwam op 27 seconden achterstand binnen, Pidcock op bijna een minuut.

Vastberaden

Van der Poel zei dat hij vastberaden was om te winnen, maar kon niet goed aangeven welke factor de doorslag had gegeven. „Het was heel moeilijk en ook technisch. Voor mij was dit een hele leuke race, met veel mensen langs de kant. Ik ben blij met deze overwinning.”

Ook Van Aert genoot van de „WK-sfeer” die er in Gavere hing. „Ik moet blij zijn met mijn tweede plek, dat was het hoogst haalbare. Voor mij was het nog steeds een lekkere dag buiten met alle toeschouwers die er waren.”

De Belg Laurens Sweeck, die zesde werd in Gavere, blijft de leider in het wereldbekerklassement met 308 punten. Ook zijn landgenoot Michael Vanthourenhout deed in alle veldritten tot nu toe mee en volgt op 287 punten. Van der Poel en Van Aert verschenen veel minder vaak aan de start en staan respectievelijk zevende en elfde.

