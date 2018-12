Dortmund legt Sahin twee jaar langer vast

,,Nuri heeft in de afgelopen twee seizoenen pech gehad met blessures. Hij heeft echter steeds laten zien dat hij kan terugkomen en een belangrijke rol in ons elftal kan vervullen'', zei sportdirecteur Michael Zorc.

Sahin komt uit de jeugdopleiding van Dortmund. Op een leeftijd van zestien jaar en 355 dagen debuteerde hij in 2005 als jongste speler in de Bundesliga. In 2007 werd hij voor een seizoen uitgeleend aan Feyenoord. Na anderhalf jaar bij Real Madrid en Liverpool keerde hij in 2013 terug bij Dortmund. ,,BVB is de club van mijn hart'', zei de middenvelder.