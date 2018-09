'Vraagtekens bij Ajax-pareltje'

Bandé, die ook werd gevolgd door PSV, Manchester United, Arsenal, Anderlecht, Club Brugge en FC Porto zette gisteren zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen. Met het aantrekken van de aanvaller uit Burkina Faso, die volgend seizoen zal aansluiten in Amsterdam, speelt Ajax in op het verwachte vertrek van Amin Younes komende zomer.

"Het is absoluut zo dat iedereen achter hem aan zat. Het is een pareltje, maar toch moet ik het nog zien, omdat hij een instinctieve voetballer is. Ik vraag me af of hij gemakkelijk ingepast kan worden in het systeem van Ajax", aldus de oud-trainer van Ajax en KV Mechelen en kenner van het Belgische voetbal.

In zijn eerste seizoen bij KV Mechelen heeft Bandé een sterke indruk gemaakt. De vleugelaanvaller, die afgelopen zomer overkwam van Salitas in Burkina Faso, scoorde al achtmaal in dertien competitiewedstrijden en gaf één assist.

"Bij KV Mechelen is het spel op hem afgestemd, maar bij Ajax wordt hij één van de pionnen. Er zal van alles van hem gevraagd worden, want tactisch is Ajax een van de moeilijkste clubs om te spelen. Dat is juist niet het sterkste punt van Afrikaanse spelers. Die zijn vooral zo goed omdat ze op intuïtie voetballen", aldus De Mos.

"In België kan Bandé in principe nog voetballen zoals hij vroeger als jongetje in Burkina Faso deed op zijn blote voeten. Bij Ajax kan dat niet, daar zullen ze hem allerlei dingen willen leren. Een buitenspeler in het Ajax-systeem moet bijvoorbeeld kalk onder zijn schoenen hebben, terwijl Bandé bij KV Mechelen op zijn sterkst is als hij de vrijheid heeft om te bewegen."

