’Besmette’ Joshua Zirkzee en Cody Gakpo geselecteerd voor Jong Oranje

De aanvallers van respectievelijk Bayern München en PSV testten recent positief op het coronavirus. Omdat de internationals van Jong Oranje zich pas woensdag in Zeist hoeven te melden, ziet coach Erwin van de Looi genoeg perspectief om Zirkzee en Gakpo op te nemen in zijn selectie.

Vals-positief

PSV’er Gakpo speelde bijna drie weken geleden zijn laatste wedstrijd. De 21-jarige aanvaller stond sindsdien aan de kant vanwege de gevolgen van een coronabesmetting. Zirkzee (19) testte deze week bij Bayern München positief en zit in quarantaine. Het zou echter mogelijk om een vals-positieve test gaan.

Jong Oranje verzekerde zich vorige maand al van kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Hongarije en Slovenië. De Nederlandse beloften hebben na acht wedstrijden de maximale score van 24 punten en hopen de kwalificatiereeks ongeslagen af te sluiten. De ploeg van Van de Looi speelt volgende week zondag in Almere tegen Jong Wit-Rusland en drie dagen later in Portimao tegen Jong Portugal.

Het jeugd-EK is als gevolg van de coronacrisis en het uitgestelde EK 2020 opgeknipt in twee delen. Eind maart wordt de groepsfase gespeeld. De beste acht landen strijden van 31 mei tot en met 6 juni in de finaleronde om de Europese titel.

Selectie Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht) en Kjell Scherpen (Ajax).

Verdediging: Mitchell Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille), Danilho Doekhi (Vitesse), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV) en Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ludovit Reis (VfL Osnabrück) en Dani de Wit (AZ).

Aanval: Myron Boadu (AZ), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Justin Kluivert (Red Bull Leipzig), Kaj Sierhuis (Stade de Reims) en Joshua Zirkzee (Bayern München).