Nachtmerrie Obispo bij terugkeer in Philips Stadion: ’Heeft niet goed uitgepakt’

Kan het erger? Het is zo’n moment, bij een terugkeer in eigen huis als kind van de club, waarop de grond onder je voeten vandaan zakt. In de opbouw van Vitesse schoof Obispo de bal zo in de voeten van Bruma, die snel de in de breedte weglopende Donyell Malen bereikte. De international rondde af: 1-0. „Ik wilde de bal tussendoor spelen, maar ik schatte de situatie verkeerd in”, aldus de zichtbaar teleurgestelde Obispo, die na afloop keurig alle media te woord stond. „Ik speel gewoon een slechte bal en vijf seconden later ligt ’ie erin. Dan speel je PSV in de wedstijd, weet je dat ze heel veel kwaliteiten hebben en dan kan het zo’n avond worden.”

Geen spaan heel

De avond van Donyell Malen, die met vijf treffers geen spaan heel liet van Vitesse: 5-0. Obispo kent Malen al langer, speelde in de jeugd al tegen zijn leeftijdgenoot (voor zijn gang naar Arsenal nog in de opleiding van Ajax) en trof hem de voorbije seizoenen elke dag. „Ik heb twee jaar lang elke dag met hem op het veld gestaan en van jongs af aan spelen we al tegen elkaar”, zegt Obispo. „Het is voor mij niets nieuws, ik weet wat ik kan, maar hij ontwikkelt zich heel goed. Je ziet dat hij heel veel kwaliteiten heeft en dat het nu op zo’n manier eruit komt, is natuurlijk heel fijn voor hem.”

Hij vindt het mooi dat de ontwikkeling van Malen momenteel een enorme vlucht neemt, gunt de aanvaller dat, maar vindt dat zijn indrukwekkende prestatie van vijf goals hem teveel in de hand werd gewerkt. „Daar zaten wel cadeautjes bij”, beaamt Obispo, waarbij hij zichzelf voorop stelt. „Je brengt PSV in de wedstrijd, daarna scoren zij snel uit een corner en meteen na rust valt ’ie weer binnen. Dat zijn tikken die we niet te boven konden komen. Toen was het klaar.”

Snel vergeten

Zijn eerste rentree in Eindhoven was een rare gewaarwording voor de jonge verdediger. „Ja, dat was wennen en heeft niet goed uitgepakt”, zegt Obispo, die voor het eerst in zijn leven tégen PSV speelde. Het werd, na een goede seizoenstart, een duel om snel te vergeten. „Het ging heel goed en vandaag (zaterdagavond, red.) ging het slecht. Ik moet zorgen dat het volgende week weer goed is.”

