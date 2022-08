Naoki Maeda aanwinst dertien Utrecht

Maeda werd in januari op huurbasis overgenomen van Nagoya Grampus, maar liep in zijn eerste wedstrijd door een harde tackle van Ajax-verdediger Lisandro Martinez in de openingsfase direct een enkelbreuk op, waardoor zijn avontuur in FC Utrecht in eerste instantie tot slechts elf minuten beperkt bleef. De afgelopen maanden maakte de inmiddels volledig herstelde Maeda een prima indruk op het trainingsveld, zodat FC Utrecht besloten heeft hem opnieuw te huren.

Maeda is aanwinst nummer dertien van FC Utrecht, dat deze zomer zeer actief is op de transfermarkt. Eerder werd Luuk Brouwers voor 750.000 euro overgenomen van Go Ahead Eagles en de transfervrije Bas Dost (Club Brugge), Nick Viergever (Greuther Fürth), Joshua Rawlins (Perth Glory), Jens Toornstra (Feyenoord), Taylor Booth (Bayern München), Sean Klaiber en Calvin Raatsie (beiden Ajax) vastgelegd.

Daarnaast werden Modibo Sagnan (Real Sociedad), Can Bozdogan (Schalke 04) en Daishawn Redan (Hertha BSC) gehuurd met een optie tot koop en doelman Vassili Barkas gehuurd van Celtic. Bovendien werd Ramon Hendriks gehuurd van Feyenoord, maar zijn komst werd doorkruist door een kruisbandblessure tijdens zijn vakantie. In het meest gunstige geval zou hij misschien nog een staartje van het seizoen mee kunnen maken als zijn herstel voorspoedig verloopt.