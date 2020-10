Vrouwen Eredivisie moet en zal doorgaan: ’Dat gaan we fiksen’

De Vrouwen Eredivisie kreeg eerder dit jaar nog een herlancering, waarbij onder meer een nieuw logo werd gepresenteerd. Ⓒ HH/ANP

Na een regen aan protesten vanuit het vrouwenvoetbal besloot Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport vorige week dat in navolging van de mannen ook de Vrouwen Eredivisie door mag blijven spelen. Op voorwaarde dat in die competitie hetzelfde regime met coronaprotocollen en voortdurende testen gerealiseerd zou worden als in het betaald voetbal. Dat betekent een forse investering.