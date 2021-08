Cristiano Ronaldo mist training, vertrek bij Juventus aanstaande

De Portugese sterspeler ontbrak vrijdag op de training en hij werkt aan een overgang naar een andere club. Volgens Italiaanse media is Manchester City zijn nieuwe club, maar Juventus wacht nog op een officieel bod. Het gevraagde transferbedrag zou rond de 25 miljoen euro liggen.

„C7, tijd om vaarwel te zeggen”, kopte de gezaghebbende Gazzetta dello Sport vrijdag. C7 is de afkorting voor Ronaldo, die in 2018 voor een bedrag van 105 miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid naar de topclub uit Turijn. Zijn contract loopt nog een jaar door, maar het is inmiddels wel duidelijk dat hij de Italiaanse club deze zomer verlaat.

Ronaldo zou wel even op het trainingscentrum van Juve aanwezig zijn geweest, maar dat was vooral om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Een woordvoerster van de club bevestigde aan persbureau AFP dat Ronaldo inderdaad niet zal meetrainen.