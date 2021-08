Trainer bevestigt: Ronaldo verlaat Juventus

„Hij wil niet bij Juventus blijven, heeft ook niet getraind en is ook niet opgenomen in de selectie voor de komende competitiewedstrijd tegen Empoli”, aldus Allegri.

De 36-jarige Ronaldo was vrijdag wel even aanwezig op het trainingscomplex van Juventus om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Volgens Italiaanse media is Manchester City zijn nieuwe club, maar wacht Juventus nog op een officieel bod. Het gevraagde transferbedrag zou rond de 25 miljoen euro liggen.

„We moeten Ronaldo bedanken voor wat hij de afgelopen drie seizoenen heeft gedaan, hij is ook een voorbeeld voor de jongeren. Maar Cristiano heeft zijn keuze gemaakt en Juventus moet voort”, zei Allegri.

Ronaldo maakte in 2018 voor een bedrag van 105 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar de topclub uit Turijn. Zijn contract loopt nog een jaar door, maar het is inmiddels duidelijk dat hij deze zomer vertrekt. Ronaldo, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal en vorig seizoen topscorer in de Serie A, speelde in zijn carrière eerder in Engeland voor Manchester United.