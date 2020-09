De galavoorstelling van Robin Frijns: ’Dit is een grote opluchting’

Na zestien jaar heeft Nederland eindelijk weer een DTM-dagwinnaar: Robin Frijns. Ⓒ Getty Images

ASSEN - Het publiek bij de DTM-races was niet in drommen op TT Circuit Assen afgekomen, ondanks de versoepelende coronamaatregel dat er per dag 10.000 toeschouwers mochten plaatsnemen op de titanische tribunes. De wegblijvers kregen echter spijt als haren op hun hoofd, want zij hebben niet alleen de eerste DTM-zege van Robin Frijns gemist maar ook twee uiterst enerverende races.