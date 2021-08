Van Gaal over ’stelletje sterren’-uitspraak: ’Ik bedoelde Oranje niet’

Die uitspraak deed Van Gaal in een toespraak voor de Oranje Leeuwinnen, die hun uitzwaaimoment beleefden richting de Olympische Spelen.

Omdat Van Gaal toen al veel werd genoemd als de beoogde nieuwe bondscoach, werd die uitspraak saillant gevonden, maar volgens hem is dat onterecht. „Dat zijn de media tegenwoordig. Als ik het EK benoem als het EK dan hebben veel mensen in hun hoofd: O, hij bedoelt het Nederlands elftal. Maar ik heb niet Oranje of het Nederlands elftal genoemd. Ik had Frankrijk en Portugal in mijn hoofd. Wat hadden jullie in je hoofd? Natuurlijk het Nederlands elftal.”

Van Gaal vertelde inmiddels met vijf spelers te hebben gesproken. „En de spelers die ik gesproken heb, zijn allemaal voorstander van 4-3-3. Maar ik moet kijken naar de kwaliteiten van mijn eigen selectie en naar die van de tegenstander. En dan ben ik nog niet zover dat ik denk dat ik nu met mijn ploeg 4-3-3 kan spelen.”

Grote gok

Wat dat betreft is zijn instapmoment nu niet ’des Van Gaals’, zo beaamde de trainer zelf. „Het is een grote gok. Ik ben een procestrainer, en als je mijn carriere ziet zie je dat de eerste drie maanden nooit zo geweldig zijn, want de spelers moeten wennen aan het Van Gaal-regime.”