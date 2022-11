Ronaldo en Portugal door winst op Uruguay naar achtste finales WK

Uruguay begon zonder Luis Suarez (35) in de aanval. De voormalig Ajacied stelde teleur in de eerste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea en maakte zelfs een ietwat corpulente indruk. Zijn vervanger was Edinson Cavani, inmiddels ook alweer 35 jaar. Bij de Portugezen mocht de 39-jarige Pepe het achterin weer eens proberen.

Het eerste gedeelte tussen de doorgaans aardig heetgebakerde teams verliep zonder al te veel kansen. Wel had Portugal duidelijk meer balbezit. Rodrigo Bentancur had namens Uruguay ineens wel de beste actie. Hij slalomde a la Alberto Tomba in zijn beste dagen langs drie verdedigers, maar stuitte op sluitpost Diogo Costa. Verder waren het vooral een saaie 45 minuten, zonder al te veel kansen.

Goal Ronaldo. Of toch niet?

De wedstrijd kenmerkte zich vooral door vervelende overtredingen en de eerste helft was nauwelijks het aanzien waard. De tweede helt begon met een stuk meer spektakel. Eerst was daar de eerste veldbestormer van het WK - met regenboogvlag - en vlak daarna een goede kans voor Joao Felix.

Er ontstond enige consternatie door de pitchinvader. Ⓒ ANP/HH

Maar in de 50e minuut viel toch de eerste treffer van de wedstrijd. En wie anders dan Cristiano Ronaldo tekende deze aan. Bruno Fernandes gaf de bal vanaf links voor, zijn ex-maatje bij Manchester United Ronaldo leek er perfect met zijn hoofd tegenaan te lopen: 1-0.

Cristiano Ronaldo claimt de 1-0, maar had de bal uiteindelijk niet geraakt. Ⓒ AFP

Althans dat leek zo, want de goal kwam op naam van Fernandes. CR7 claimde de treffer, maar had de bal dan toch niet geraakt blijkbaar. Maar hij telde wel.

Ongelukkige handsbal

De Uruguayanen probeerden het wel hierna. Suarez viel nog in om het verschil te kunnen maken. Uruguay was in de 75e minuut bijna op gelijke hoogte, maar de bal belandde hard op de buitenkant van de paal. Niet veel later was ’ie daar bijna, Suarez met een treffer. Zijn poging ging net naast. Uruguay drukte, want met 1 punt uit twee duels werd er gesolliciteerd naar een snelle exit op het WK.

Het werd zelfs nog 2-0. De bal ging na ingrijpen van de VAR op de stip na een zeer ongelukkige handsbal van Jose Maria Gimenez. Fernandes zette zich achter de bal: 2-0. In de 99e minuut had hij bijna een hattrick te pakken, maar hij raakte de paal.

De Portugezen vieren feest voor het vak van Uruguay. Ⓒ ANP/HH

Uruguay zal nu zelf moeten winnen in hun laatste groepsduel van Ghana en hopen dat Portugal de sportieve plicht doet tegen Zuid-Korea.