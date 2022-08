Buitenlandse media zien indrukwekkende Verstappen: ’Misschien wel mooiste overwinning ooit’

Premium Autosport

Max Verstappen bewijst het ongelijk van zijn ’haters’

Max Verstappen heeft in het eerste half jaar van dit Formule 1-seizoen bewezen dat hij de beste coureur van het moment is. Voor een enkeling lijkt dat nog altijd wat moeilijk te accepteren, na de veelbesproken seizoensontknoping in Abu Dhabi, vorig jaar december.