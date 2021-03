’Ik dacht net als Tom Dumoulin om de wielersport te verlaten’

Dumoulin besloot in januari in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma voorlopig te stoppen met wielrennen. De 30-jarige Limburger wil eerst voor zichzelf gaan bepalen wat ’hij nu eigenlijk wil’ met zijn leven.

Colombiaan Lopéz heeft in een interview met El Tiempo aangegeven ’met soortgelijke gedachtes’ te hebben gekampt. „Het is een gecompliceerd iets, profwielrenner zijn. En dan kan je hetzelfde denken als Dumoulin. En, eerlijk gezegd, ik heb ook in mijn hoofd gehad om alles achter te laten en een stap terug te nemen. De druk, de uitputting, de blessures, de offers...”

De juiste steun

Hij vervolgt zijn relaas: „Als je een leider bent, ben je verantwoordelijk voor een heel team. Maar er zijn momenten dat het je allemaal te veel kan worden. Het is belangrijk dat je de juiste steun krijgt. Familie kan je hoofd erbij houden.”

En Superman Lopéz heeft ook al aardig wat voor zijn kiezen gehad. Hij brak door in 2015 na het winnen van de Tour de l’Avenir, maar brak in 2016 zijn been. Bij de start van de Giro vorig jaar kwam de Colombiaan ook lelijk ten val. Tussendoor heeft hij al twee keer op het podium gestaan bij een grote ronde (Giro en Vuelta in 2018).

Heilige vuur

Vorig jaar verloor hij zijn podiumplek in de Tour de France door een dramatische tijdrit, terwijl hij in de Giro van 2019 op zijn plaat ging na te zijn gecrasht tegen een toeschouwer. „Crashes en mechanische mankementen horen bij de sport. Daar moet je doorheen en vertrouwen blijven houden.”

In tegenstelling tot bij Dumoulin, lijkt bij Lopéz het heilige vuur nog wel aanwezig te zijn. „De passie en de wil om dingen te bereiken en mijn dromen na te jagen houden mij op de fiets.”