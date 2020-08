Madueke schittert met hattrick bij PSV

Noni Madueke Ⓒ HH/ANP

VERL - Noni Madueke (18) was deze week in het Duitse Klosterpforte al één van de smaakmakers bij PSV en heeft daar zaterdagmiddag nog even een klap op gegeven. De Engels jeugdinternational maakte in de helft die hij speelde een hattrick voor rust. De ploeg won zijn eerste echte oefenduel onder Roger Schmidt met 0-3 bij SC Verl.