FC Twente-fans steunen club in tijden van corona

Op de eerste dag van de verkoop, afgelopen zaterdag, waren er dat al 7187. FC Twente liet bij duizend van de eerste inschrijvers broodjes beenham thuis bezorgen, terwijl de andere 6187 een coupon kregen om die consumptie te zijner tijd in de Grolsch Veste gratis te krijgen.

Clubs proberen hun supporters met allerlei acties over de streep te trekken om toch te verlengen ondanks de onzekerheid. De inkomsten uit de seizoenskaartenverkoop kunnen niet gemist worden. Zo krijgen Willem II-supporters de eerste Europese thuiswedstrijd waarbij publiek aanwezig kan zijn gratis bij verlenging van de seizoenskaart. De Tilburgers begonnen ook afgelopen zaterdag met de verkoop en hebben er tot op heden 3300 aan de man gebracht.

Alle clubs hebben regelingen opgetuigd om de fans in meer of mindere mate tegemoet te komen als er wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden. Ajax is daar op voorhand het meest ruimhartig in. De fans van Ajax die hun seizoenskaart ondanks de coronacrisis verlengen, lopen geen enkel financieel risico. Zij betalen namelijk geen euro als het hele komende Eredivisie-seizoen onverhoopt zonder publiek moet worden gespeeld. De clubleiding van Ajax heeft besloten dat de supporters bij het spelen van alle thuiswedstrijden zonder publiek hun volledige aankoopbedrag kunnen terugvragen.