Sport Kort: Golfer Besseling komt top-10 binnen bij Wales Open

Wegracer Rea wint 1e race WK Superbike in Assen, Van der Mark 4e

18.54 uur: De Britse motorcoureur Jonathan Rea heeft op het circuit van Assen de eerste race gewonnen in het WK Superbike. De wereldkampioen, die op zijn Kawasaki vanaf poleposition was vertrokken, kwam na negentien ronden met een voorsprong van 3 seconden op zijn landgenoot Scott Redding over de finish.

De Turk Toprak Razgatlioglu eindigde als derde en Michael van der Mark kwam voor eigen publiek als vierde binnen. Liefst zeven coureurs haalden, voornamelijk door valpartijen, de eindstreep niet. Van der Mark startte vanaf de negende positie.

Voor Rea was het zijn derde seizoenszege in een hoofdrace. In een sprintrace zegevierde hij tot dusver eveneens drie keer. Die korte wedstrijd staat in Assen zondagochtend op het programma waarna de tweede hoofdrace volgt.

In de WK-stand leidt Rea met 206 punten, gevolgd door Razgatlioglu met 199 punten. BMW-rijder Van der Mark neemt met 94 punten de achtste plek in.

Golfer Besseling komt top-10 binnen bij Wales Open

18.19 uur: Wil Besseling heeft dankzij een sterke derde ronde de top-10 bereikt bij het Wales Open in Newport. Hij was al na 66 slagen (-5) klaar op het Celtic Manor Resort. Besseling liet zeven birdies noteren, maar ook nog twee bogeys. Met een score van 207 slagen (-6) steeg hij elf plaatsen in het klassement, naar de tiende plek. De Spanjaard Nacho Elvira leidt na drie dagen in Wales met een score van 197 slagen. Hij heeft een voorsprong van zes slagen op een groepje van vier achtervolgers.

Club Brugge kan weer beschikken over Nederlander Vormer

18.05 uur: Club Brugge kan weer beschikken over de Nederlandse aanvoerder Ruud Vormer. Hij maakt deel uit van de selectie voor het eerste competitieduel tegen Eupen. Eerder ontbrak Vormer in de Supercup tegen Racing Genk, omdat hij nauw contact had gehad met iemand die was besmet met het coronavirus. Vormer heeft zelf niet positief getest.