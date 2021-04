Video: Valencia stapt van het veld na racisme

Cadiz-speler Juan Cala zou iets gezegd hebben tegen Diakhaby. Laatstgenoemde was zó kwaad, dat hij tijdens het spel hem nog opzocht. Even later besloten de spelers van Valencia van het veld te lopen. Kort nadat het duel was hervat, bevestigde de bezoekende club dat er sprake was van een „racistische belediging” naar een van de spelers.

Bekijk hier de video:

De stand bij de onderbreking was 1-1. Na enig oponthoud hervatte de arbiter het besloten duel. Diakhaby keerde niet terug, Cala wel. Volgens Valencia besloten de spelers en stafleden terug te keren naar het veld op verzoek van Diakhaby. „We zijn één met jou”, liet de clubleiding via Twitter weten. „Nee tegen racisme.”

Bij Valencia ontbreekt doelman Jasper Cillessen, die anderhalve week geleden bij Oranje geblesseerd is geraakt.