Video: Valencia stapt van het veld na vermeend racisme

Cadiz-speler Juan Cala zou iets gezegd hebben tegen Diakhaby. Laatstgenoemde was zó kwaad, dat hij tijdens het spel hem nog opzocht. Even later besloten de spelers van Valencia van het veld te lopen.

Bekijk hier de video:

Toen de spelers weer terugkwamen voor de wedstrijd, bleek Diakhaby te zijn achtergebleven in de kleedkamer. De vermeende dader Cala keerde wel terug binnen de lijnen.