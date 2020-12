AZ-captain Teun Koopmeiners staat achter ontslag Arne Slot

„Het was heel chaotisch, heel hectisch, apart”, zei Koopmeiners na de verloren thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-2) bij FOX Sports.

„Uiteindelijk staan we achter het besluit en we zijn blij met degene die naar voren is geschoven, daar hebben we het volste vertrouwen in. Maar dat neemt niet weg dat het wel uitermate ongelukkig is hoe dit tot z’n einde is gekomen.”

Pascal Jansen debuteert bij AZ met een nederlaag. Ⓒ HH/AP

Een dag na het turbulente ontslag van Slot incasseerde AZ met Pascal Jansen als nieuwe hoofdtrainer de eerste nederlaag van het seizoen. De frustraties liepen hoog op bij AZ, dat de wedstrijd met negen man beëindigde.

„Het waren een paar chaotische dagen. We wilden dat aan de kant zetten en de week toch nog goed afsluiten, maar dat hebben we niet gedaan”, aldus Koopmeiners.