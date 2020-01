Video: 18-jarig talent schiet Liverpool schitterend langs Everton

Liverpool-coach Jürgen Klopp gaf veel jonge spelers een kans in het duel met Everton. Vaste waarden als de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, doelman Alisson Becker en aanvaller Mohamed Salah waren buiten de selectie gelaten. Ki-Jana Hoever bleef negentig minuten op de bank.

Het jonge team van Liverpool had het lang lastig tegen de ploeg van Carlo Ancelotti, die kansen via Yerry Mina en Dominic Calvert-Lewin in de eerste helft niet wist te benutten. Liverpool-doelman Adrian bracht ook enkele keren goed redding.