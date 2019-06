Ruiter zet carrière voort bij PSV

Ruiter komt over van Sunderland. Eerder was hij vijf jaar lang eerste doelman van FC Utrecht.

PSV wilde met het oog op de kwalificatie voor de Champions League in juli snel nog een doelman aan de selectie toevoegen. „We hebben op dit moment met Jeroen Zoet en Mike van de Meulenhof twee fitte keepers voor de A-selectie”, zegt John de Jong, technisch manager van PSV.

„Lars Unnerstall en Yanick van Osch zijn aan het revalideren, Hidde Jurjus vertrekt vandaag nog en in Luuk Koopmans is dermate veel interesse dat een vertrek in de lijn der verwachting ligt. Daarom wilden we graag een ervaren doelman aan de groep toevoegen. Robbin is een prima keeper, topfit en direct inzetbaar.”