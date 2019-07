Titelverdediger Thomas neemt alle twijfels weg

Geraint Thomas Ⓒ BSR Agency

LA PLANCHE - Wielrenners zijn niet de mannen van spierballentaal. Uiterlijke bravoure is ook moeilijk met hun tot op de laatste gram afgetrainde skeletlichamen. Het dodelijke oogcontact dat boksers vlak voor een matpartij tevoorschijn toveren of een haka zoals de Nieuw-Zeelandse rugbyers dansen, kennen ze niet. De belangrijkste mentale opdoffer die de klassementsrenners in een grote ronde kunnen uitdelen, is om direct in de eerste de beste bergrit een uppercut uit te delen. Die eerste klap in de Tour de France is voor het tweede opeenvolgende jaar voor Geraint Thomas.