’KNSB heeft verzoek van schaatsers positief ontvangen’

„We kijken nu heel serieus in hoeverre het mogelijk is, wat de meerwaarde is en of we het met ingang van volgend seizoen kunnen invoeren. Daarvoor moeten we van alles in kaart brengen, aangezien het ook impact heeft op zaken als jeugdwedstrijden en toernooien op regionaal niveau. Een eventuele terugkeer van de dubbele 500 meter bij senioren moet dan namelijk ook onderdeel worden van onze opleidingsstrategie.”

De Wit vervolgt: „Het gaat in goed overleg met onze atletenvereniging en betrokken rijders. Zij hebben een goed onderbouwd verhaal laten horen. Als dat zo duidelijk naar voren komt, vind ik dat je daar als bond zijnde heel serieus naar moet kijken.”

